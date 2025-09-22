Anziano vittima del raggiro del falso funzionario nel Barese | in due finiscono in manette

L'ennesima truffa ai danni di un anziano è stata sventata dai carabinieri ad Acquaviva delle Fonti. I militari della stazione locale, insieme ai colleghi di Putignano e della Sezione Operativa della Compagnia di Gioia del Colle, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 39enne di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: anziano - vittima

Caldo record, due morti in Sardegna. Bambina di 10 anni muore a Versailles, ipotesi infarto. Una vittima al pronto soccorso di Genova, l'anziano era disidrato

Tragedia a Darfo, anziano in bicicletta perde la vita cadendo sull’asfalto: settima vittima di luglio

West Nile, morto anziano allo Spallanzani: è la seconda vittima nel Lazio

Nei giorni scorsi la #PoliziadiStato ha tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di nazionalità italiana che, poco prima, aveva portato a segno una truffa ai danni di un anziano. La vittima credendo nella bontà di quanto raccontatogli ha consegnato al ma - facebook.com Vai su Facebook

Anziano sequestrato e rapinato in casa a Napoli, due arresti. Vittima ingannata da finti corrieri e legata con fascette #ANSA - X Vai su X

Anziano vittima del raggiro del “falso funzionario” nel Barese: in due finiscono in manette; Legnano, anziano truffato con falso trading on line: la Polizia recupera 60mila euro; Falso trading online da 60mila euro. Truffato un ottantaquattrenne. La polizia recupera tutto il denaro.

Coppia di anziani truffata e derubata di tutto in casa: rabbia e paura a Olginate - “Signora è un'emergenza, c'è una perdita pericolosa che ha danneggiato anche l'acqua di casa sua, dobbiamo verificare e sistemare. Come scrive leccotoday.it

Legnano, anziano truffato con falso trading on line: la Polizia recupera 60mila euro - Legnano (Milano) – Era stato vittima di un truffa online che aveva fatto svanire nel nulla circa 60mila euro: la Polizia di Stato, dopo una rapida indagine, ha infine ritrovato il denaro sottratto, ... Si legge su msn.com