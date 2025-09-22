Anziano contromano sull'Autostrada A1 78enne fermato dalla polizia stradale

Fanpage.it | 22 set 2025

Soltanto grazie all'intervento degli agenti della sottosezione polizia stradale di Frosinone l'uomo è stato individuato e bloccato prima che potesse causare gravi danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

