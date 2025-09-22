Antonio Squarcella nuova guida dei moderati di Lupi a San Giovanni Rotondo

È un nuovo corso quello che vede la presenza del partito di Noi Moderati a San Giovanni Rotondo. A giugno, il sodalizio politico guidato da Maurizio Lupi aveva chiuso un capitolo nella città di San Pio con l'autosospensione di Antonio Carriera e Domenico Gemma, che avevano deciso di appoggiare il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it