2025-09-22 12:26:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’arbitrato italiano viveva sabato un pomeriggio nero, dopo la scarsa performance di Antonio Rapuano ai controlli dell’incontro di fronte al Hellas Verona e il Juventus in esso Stadio Marcantonio Bentegodi, Ciò lo ha messo al centro di tutte le critiche. Gli errori di Collegiate non sono passati inosservati e hanno avuto conseguenze: La tua discesa per la serie B. Due opinioni controverse hanno portato al Iai (Associazione degli arbitri italiani) per prendere questa drastica decisione riguardo alla collegiata di Rimini. Il primo era per un dubbio mano punibile João Mário Nella zona che Rapuano Ha considerato come pena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Antonio Rapuano, Hellas Verona-Juventus Arbitre, è sceso alla serie B per il suo controverso arbitrato