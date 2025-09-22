Antonietta Rocco uccisa in casa la badante non risponde al giudice | Dopo l'omicidio è andata al bingo
Fermata per la morte della 63enne Antonietta Rocco, Sabrina Del Col non ha risposto alle domande del gip. "Dopo l'omicidio l'ex badante è andata a giocare al bingo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonietta Rocco uccisa in casa, la badante non risponde al giudice: “Dopo l’omicidio è andata al bingo” - Fermata per la morte della 63enne Antonietta Rocco, Sabrina Del Col non ha risposto alle domande del gip. Lo riporta fanpage.it
Antonietta Rocco uccisa a Latina: l’ex badante in silenzio davanti al giudice - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Dal Col, accusata dell'omicidio. Si legge su rainews.it