Antonietta Rocco uccisa con diverse coltellate alla gola | si cercano tracce di sangue nella lavatrice dell'ex badante

Continuano le indagini sull'omicidio di Antonietta Rocca, la sessantatreenne trovata senza vita in una pozza di sangue nella sua casa a Latina. In stato di fermo la ex badante, sotto sequestro la lavatrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

