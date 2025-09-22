Antonietta Rocco sgozzata nel suo letto l' ex badante accusata | dopo l' omicidio sarebbe andata al bingo

La principale sospettata del delitto di Antonietta Rocco si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Sabrina Dal Col, ex badante della vittima e sua vicina di casa, ha scelto il silenzio all'interrogatorio di garanzia del 22 settembre. La donna è stata fermata per l'omicidio della 63enne. 🔗 Leggi su Today.it

