Antonietta Rocco sgozzata nel suo letto l' ex badante accusata | dopo l' omicidio sarebbe andata al bingo

La principale sospettata del delitto di Antonietta Rocco si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Sabrina Dal Col, ex badante della vittima e sua vicina di casa, ha scelto il silenzio all'interrogatorio di garanzia del 22 settembre. La donna è stata fermata per l'omicidio della 63enne. 🔗 Leggi su Today.it

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

Sarebbe andata a giocare al bingo dopo aver ucciso Antonietta Rocco l'ex badante in stato di fermo per l'omicidio della sessantatreenne a Latina Sabrina De Col, la cinquantatreenne in stato di fermo dalla serata di sabato scorso, non ha risposto alle domand

Omicidio a #Latina: fermata l'ex badante. Ascoltati numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici, e la Squadra Mobile avrebbe raccolto "gravi indizi di colpevolezza". Antonietta Rocco, di 63 anni, era nel letto in una pozza di sangue

