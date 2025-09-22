Antonella Clerici si espone su Gaza | duro sfogo in diretta TV
Durante la diretta di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici rompe il silenzio su Gaza: il suo appello per la pace scuote la Rai e il pubblico Cosa succede quando anche la TV pubblica si ferma per Gaza? Durante l’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha sorpreso il pubblico parlando a cuore aperto. Ha annunciato che anche in Rai, come in tutta Italia, si è aderito allo sciopero generale per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese. Un gesto forte, che ha coinvolto numerosi lavoratori della televisione pubblica. Ma la Clerici non si è fermata qui. Ha scelto di usare il suo spazio televisivo per dire la sua, con parole nette e senza mezze misure. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
“È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza. Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità, obiettivamente è un massacro. Qualunque sia la motivazione, deve finire” - Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno - X Vai su X
Antonella Clerici: «A Gaza un massacro, rimanere inerti vuole dire non avere umanità». Il messaggio a "È sempre mezzogiorno" - «È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza». Scrive msn.com
Antonella Clerici e le sue parole per la pace dalla cucina di Rai 1 - Come sempre Antonella Clerici non resta in silenzio e si espone, le sue parole in tv su quello che sta accadendo a Gaza e sulla pace ... Riporta ultimenotizieflash.com