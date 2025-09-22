Antonella Clerici | Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza | VIDEO

Nel giorno in cui l’Italia si è fermata in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno, la trasmissione da lei condotta in onda su Rai 1, ha pronunciato parole di sdegno per quanto sta accadendo nella Striscia. “Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Come ha detto anche il cardinale Pizzaballa ‘se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità’. Obiettivamente è un massacro, rimanere inerti di fronte a questa realtà vuol dire non avere più umanità. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Antonella Clerici: “Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza” | VIDEO

