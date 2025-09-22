Antonella Clerici in lacrime a È sempre mezzogiorno | Impossibile restare indifferenti
In un momento storico in cui ogni voce può fare la differenza, Antonella Clerici ha coraggiosamente scelto di levare la sua in sostegno di Gaza. La popolare conduttrice, prima della puntata del 22 settembre di È sempre mezzogiorno, ha lanciato un toccante e sentito appello: “È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo”. L’appello di Antonella Clerici per Gaza. Se a Domenica In si discute di pasta e prelibatezze culinarie, a È sempre mezzogiorno c’è fortunatamente spazio anche per argomenti di rilevanza internazionale. Con la sensibilità e la lucidità che da sempre la contraddistinguono, Antonella Clerici ha infatti scelto di lanciare un importante messaggio nel giorno dedicato allo sciopero per Gaza, rivolgendosi ai suoi spettatori nelle battute iniziali della trasmissione È sempre mezzogiorno. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: antonella - clerici
Antonella Clerici svela il mistero della telecamera Rai in casa sua
Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode
RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?
“È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza. Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità, obiettivamente è un massacro. Qualunque sia la motivazione, deve finire” - Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno - X Vai su X
Seconda puntata di "Suzuki Jukebox", condotta da Antonella Clerici e il rapper Clementino su Rai 1. Tanti gli artisti sul palco - nazionali e internazionali - che hanno cantato i loro brani di successo, che ancora oggi fanno ballare tutti. - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, il ricordo di Fabrizio Frizzi e le lacrime di Antonella Clerici; Sanremo, all'Ariston il ricordo di Frizzi tra gli applausi e le lacrime di Antonella Clerici; Le lacrime di commozione sul palco dell'Ariston ricordando Fabrizio Frizzi.
Lacrime per Antonella Clerici, gravissimo lutto in tv: il messaggio - Televisione in lutto per la scomparsa di una figura che ha fatto la storia del grande e del piccolo schermo. Riporta diregiovani.it
Antonella Clerici racconta: «Signorini scoprì il tradimento del mio compagno e chiamò per avvertirmi» - Può sorprendere, far sospirare, ma quando si volta pagina è già finita. Come scrive ilmattino.it