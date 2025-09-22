Antonella Clerici in lacrime a È sempre mezzogiorno | Impossibile restare indifferenti

In un momento storico in cui ogni voce può fare la differenza, Antonella Clerici ha coraggiosamente scelto di levare la sua in sostegno di Gaza. La popolare conduttrice, prima della puntata del 22 settembre di È sempre mezzogiorno, ha lanciato un toccante e sentito appello: “È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo”. L’appello di Antonella Clerici per Gaza. Se a Domenica In si discute di pasta e prelibatezze culinarie, a È sempre mezzogiorno c’è fortunatamente spazio anche per argomenti di rilevanza internazionale. Con la sensibilità e la lucidità che da sempre la contraddistinguono, Antonella Clerici ha infatti scelto di lanciare un importante messaggio nel giorno dedicato allo sciopero per Gaza, rivolgendosi ai suoi spettatori nelle battute iniziali della trasmissione È sempre mezzogiorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

