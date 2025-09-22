Antonella Clerici il duro sfogo in diretta | Non posso stare zitta

Personaggi TV. Niente sorrisi e ricette nella nuova puntata di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici ha sorpreso i telespettatori con un’apertura intensa e fuori dagli schemi. La conduttrice ha messo da parte il consueto tono leggero e ha scelto di affrontare il tema che sta scuotendo il mondo: la guerra a Gaza. Leggi anche: Scontri per Gaza, tra i manifestanti anche la vip italiana: “Si é portata la figlia” Leggi anche: Guerriglia per Gaza, partono cariche e manganellate: panico in stazione “Non posso più restare zitta”. Con voce ferma ma visibilmente emozionata, Clerici ha dichiarato in diretta: “ È diventato impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Antonella Clerici, il duro sfogo in diretta: “Non posso stare zitta”

In questa notizia si parla di: antonella - clerici

Antonella Clerici svela il mistero della telecamera Rai in casa sua

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode

RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?

“È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza. Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità, obiettivamente è un massacro. Qualunque sia la motivazione, deve finire” - Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno - X Vai su X

Non ha retto due serate consecutive lo show musicale Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino. Dopo il 17.9% di giovedì, il secondo appuntamento di venerdì 19 settembre è piombato al 15.9% con 2,1mln di spettatori. È già finita la musica? - facebook.com Vai su Facebook

Liceo classico in declino? Avallone: Mi ha insegnato che niente è tutto subito. Antonella Clerici: Ti rende migliore; Antonella Clerici difende Benedetta Rossi, lo sfogo in Tv: «Questi gastrofighetti hanno stancato; Benedetta Rossi e Antonella Clerici: la polemica arriva sul Times.

Antonella Clerici, lo sfogo in diretta tv: "A Gaza è un massacro. Rimanere inerti significa non avere umanità" - Sulla questione ha voluto esprimersi chiaramente Antonella Clerici all'inizio della diretta di Rai 1 della puntata di È sempre mezzogiorno. today.it scrive

“Impossibile restare indifferenti”: lo sfogo di Antonella Clerici in diretta TV - Antonella Clerici apre la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio toccante sulla guerra a Gaza: ecco le sue dichiarazioni. Da newsmondo.it