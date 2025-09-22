Antonella Clerici e lo sfogo in diretta su Ra1 | A Gaza è un massacro rimanere inerti vuol dire essere inumani

In diretta a È sempre Mezzogiorno, nella puntata del 22 settembre, Antonella Clerici ha scelto di dedicare un momento di riflessione sui fatti di Gaza, proprio nella giornata di sciopero nazionale: "É impossibile restare indifferenti, è un massacro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: antonella - clerici

Antonella Clerici svela il mistero della telecamera Rai in casa sua

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode

RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?

? "Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di #AntonellaClerici su #Gaza su #Rai1 ? di Francesca Fredella - X Vai su X

Non ha retto due serate consecutive lo show musicale Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino. Dopo il 17.9% di giovedì, il secondo appuntamento di venerdì 19 settembre è piombato al 15.9% con 2,1mln di spettatori. È già finita la musica? - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici, lo sfogo in diretta tv: A Gaza è un massacro. Rimanere inerti significa non avere umanità; Antonella Clerici e lo sfogo in diretta su Ra1: A Gaza è un massacro, rimanere inerti vuol dire essere inumani; Antonella Clerici: «A Gaza un massacro, rimanere inerti vuole dire non avere umanità». il messaggio in diretta.

Antonella Clerici, lo sfogo in diretta tv: "A Gaza è un massacro. Rimanere inerti significa non avere umanità" - Su Rai1, in apertura della puntata del programma 'È sempre mezzogiorno', le parole della conduttrice sulla drammatica situazione in cui versa la popolazione palestinese ... Riporta today.it

“Impossibile restare indifferenti”: lo sfogo di Antonella Clerici in diretta TV - Antonella Clerici apre la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio toccante sulla guerra a Gaza: ecco le sue dichiarazioni. Secondo newsmondo.it