Antimafia Donzelli | ‘Seppellire Colosimo’ linguaggio vergognoso Conte prenda le distanze da Scarpinato

Secoloditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Bisogna seppellire la Colosimo”. La frase di una gravità inaudita fa parte di un ‘intercettazione. E’ subito scoop da Massimo Giletti. E’ una  telefonata intercorsa il 28 ottobre del 2023 tra Roberto Scarpinato e il suo ex collega  Gioacchino Natoli i n vista della sua convocazione a  Palazzo San Macuto  per parlare del dossier mafia e appalti davanti alla  Commissione Antimafia. La telefonata in cui Scarpinato si prodigava in “consigli” al collega  verrà mandata in onda in serata di lunedì 22 settembre su Rai 3 nella seconda stagione de  Lo Stato delle Cose. Su molti siti il contenuto è anticipato e non è un bel leggere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

