Antimafia Donzelli | ‘Seppellire Colosimo’ linguaggio vergognoso Conte prenda le distanze da Scarpinato

“Bisogna seppellire la Colosimo”. La frase di una gravità inaudita fa parte di un ‘intercettazione. E’ subito scoop da Massimo Giletti. E’ una telefonata intercorsa il 28 ottobre del 2023 tra Roberto Scarpinato e il suo ex collega Gioacchino Natoli i n vista della sua convocazione a Palazzo San Macuto per parlare del dossier mafia e appalti davanti alla Commissione Antimafia. La telefonata in cui Scarpinato si prodigava in “consigli” al collega verrà mandata in onda in serata di lunedì 22 settembre su Rai 3 nella seconda stagione de Lo Stato delle Cose. Su molti siti il contenuto è anticipato e non è un bel leggere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

