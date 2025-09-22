Anticipazioni riserva indiana | gli ospiti da non perdere questa settimana

Jumptheshark.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

riserva indiana: un format innovativo tra musica e parole su rai3. Inizia una nuova settimana di programmazione per “Riserva Indiana”, il programma trasmesso su Rai3 che si distingue per la sua capacità di coniugare musica, monologhi e riflessioni civiche. Condotto da Stefano Massini, il format si propone come uno spazio originale dedicato all’ educazione civica, attraverso un approccio che combina artisti di spicco e temi sociali. La trasmissione si svolge dal lunedì al venerdì alle ore 20:20, offrendo ogni sera contenuti ricchi di significato e coinvolgimento. struttura del programma e focus settimanale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

anticipazioni riserva indiana gli ospiti da non perdere questa settimana

© Jumptheshark.it - Anticipazioni riserva indiana: gli ospiti da non perdere questa settimana

In questa notizia si parla di: anticipazioni - riserva

Riserva indiana seconda puntata anticipazioni sugli ospiti di stefano massini

Cosa ci riserva mercoledì 3? Teorie e anticipazioni

Riserva Indiana, le anticipazioni della seconda puntata: tutti gli ospiti di Stefano Massini; Al via la nuova edizione di “Riserva Indiana” su Rai3; Riserva Indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana, Zampaglione super star.

Riserva Indiana, le anticipazioni della seconda puntata: tutti gli ospiti di Stefano Massini - Stefano Massini torna su Rai 3 con una nuova settimana di Riserva Indiana e con nuovi e interessanti ospiti. Come scrive msn.com

anticipazioni riserva indiana ospitiLa Riserva Indiana di Stefano Massini torna su Rai 3 con Nina Zilli - Riserva Indiana da lunedì 8 settembre 2025 su Rai 3 con Stefano Massini. Riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Riserva Indiana Ospiti