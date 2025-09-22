Ansu Fati fa doppietta col Monaco e resta incredulo di fronte alla profezia di Pogba | È vero o no?

Ansu Fati è rimasto senza parole dinanzi alle parole di Pogba. L'attaccante del Monaco ha segnato doppietta e l'ex Juventus aveva previsto tutto: "È vero o no?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ansu Fati era Yamal prima di Yamal. E ora (forse) sta tornando

L’altro lato della Masia del Barcellona: Ansu Fati era il nuovo Messi, Deulofeu mai considerato (Marca)

FC 25 Obiettivo Live: Aggiornamento Mercato Precampionato! Sblocca Ansu Fati e Lily Yohannes!

Ansu Fati entra e trascina il Monaco con una doppietta. Rinviata Marsiglia-Psg - Il match del Velodrome verrà recuperato lunedì 22 settembre ... Si legge su tuttosport.com

Che fine ha fatto Ansu Fati: era il nuovo Messi, a 22 anni è sparito completamente - "Ansu Fati è il nuovo Messi", "Il Barcellona dà ad Ansu Fati la maglia numero 10 di Messi", "Ansu Fati è l'erede di Messi": questi e molti altri erano i titoli che ... Come scrive fanpage.it