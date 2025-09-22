Anno internazionale delle cooperative c' è un bando per quattro borse di studio
Confcooperative Romagna e fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor Ets, con la collaborazione dei Campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, hanno aperto un bando per l’assegnazione di 4 borse di studio per un valore complessivo di 4mila euro, in occasione dell’Anno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: anno - internazionale
»Napoli, parla Politano: «Stiamo 'faticando' più dell'anno scorso. De Bruyne? Siamo diventati un club internazionale»
Anna Nerelli vince anche la Lilium Cup 2025. E’ il suo terzo titolo internazionale dell’anno
In occasione della Giornata internazionale del cane, che si celebra il 26 agosto, Vueling festeggia gli oltre 100mila cani l’anno in volo
CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA “Fotografare Roma nell’Anno Santo della Speranza” L’Associazione Graffiti APS e le ACLI di Roma APS indicono il Concorso internazionale gratuito di fotografia dedicato a Roma e al Giubileo 2025, apert - facebook.com Vai su Facebook
Anno internazionale delle cooperative, c'è un bando per quattro borse di studio; Il 2025 è l’anno internazionale delle cooperative; L’ONU rilancia la cooperazione: il 2025 è l’Anno Internazionale delle Cooperative.