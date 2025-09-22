Angelo Floramo a Remanzacco presenta Vita nei campi
Nuovo appuntamento con l'Autore. Martedì 23 settembre alle ore 20:30 in auditorium “G. De Cesare” a Remanzacco Angelo Floramo presenta “Vita nei campi. Storie di terra, uomini e animali” edito da Bottega Errante Edizioni di Udine, che grazie a Floramo si può anche “gustare” leggendo. Un viaggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Angelo Floramo / fior delle bolge / io sono moltitudine
Incontri con l’autore e con il vino, per il gran finale il libro di Angelo Floramo
Il salotto di Angelo Floramo per Estate in Villa
? Stasera alle 18.30 presso la Basilica di Aquileia ? Franco Cardini e Angelo Floramo È possibile seguire l'incontro in diretta streaming sul canale YouTube della Basilica di Aquileia ? Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti #lenghis Leng - facebook.com Vai su Facebook
