Angelina Jolie preoccupata per le restrizioni alla libertà negli USA | Non riconosco il mio Paese

La star di Tomb Raider e Maleficent è delusa e allarmata per quanto sta accadendo negli USA dopo la sospensione di Jimmy Kimmel. Angelina Jolie ha partecipato nel weekend al Festival di San Sebastián in Spagna e dopo aver ricevuto una domanda diretta su quale sia la sua maggiore preoccupazione come artista e come americana, ha risposto esternando i suoi timori. Le dichiarazioni di Jolie arrivano a pochi giorni dalla discussa sospensione del programma televisivo di Jimmy Kimmel dopo il suo monologo in cui ha citato la morte di Charlie Kirk. La preoccupazione di Angelina Jolie "Non riconosco il mio Paese" ha spiegato Jolie "Qualsiasi cosa, ovunque, che divida o limiti le espressioni e le libertà personali di chiunque, penso sia molto pericolosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

