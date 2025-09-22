Angelina Jolie incredibilmente ringiovanita e look stratosferico sul red carpet del Festival di San Sebastian
Eterea, elegante, in una parola: bellissima. Stiamo parlando di Angelina Jolie, che sa sempre come stupire e attirare l’attenzione su di sé. La diva di Hollywood si è presentata sul red carpet del Festival di San Sebastian – la rassegna cinematografica che ogni anno, a settembre, va in scena nei Paesi Baschi – con un aspetto radioso, incredibilmente ringiovanita, e con una chioma più bionda del solito, che le dà un’aria ancora più sofisticata. Senza dimenticare il look total black chic e d’impatto, perfetto per l’occasione. Angelina Jolie, sempre più bionda e ringiovanita: più bella che mai. È una diva che non ha bisogno di presentazioni e che di certo non teme il trascorrere del tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it
