Angelina Jolie | Amo il mio Paese ma oggi non lo riconosco Qualsiasi cosa che limiti la libertà di espressione è molto pericolosa
L’attrice ha spiegato: «Sono tempi talmente seri che dobbiamo fare attenzione a non dire le cose con leggerezza. Devo dire che starò attenta a ciò che dico. Ma questi sono tempi davvero molto pesanti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Angelina jolie e doug liman tornano insieme nel thriller spionistico the initiative
Giovanni Esposito e Susy Del Giudice al BCT Festival: “Avevamo proposto una sitcom dove eravamo Brad Pitt e Angelina Jolie in chiave napoletana” – Intervista
“Brad Pitt vuole vedere i messaggi privati di Angelina Jolie, é convinto che abbia violato il loro patto”: continua la battaglia legale
