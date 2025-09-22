ANDROID XStreaming v2.34 | Novità e Miglioramenti per lo Streaming di Xbox e xCloud
Se sei un appassionato di gaming e ami giocare in streaming, probabilmente conosci già XStreaming, il client open source che ti permette di streammare i giochi dalla tua Xbox o tramite xCloud su dispositivi Android e iOS. Oggi parliamo della nuova versione v2.3.4, che introduce alcune correzioni e miglioramenti interessanti. Cosa è XStreaming?. XStreaming è un client mobile open source ispirato a Greenlight, progettato per lo streaming da console Xbox (One, Series SX) e dal servizio xCloud. Non è affiliato con Microsoft o Xbox, ma sfrutta le loro tecnologie per offrirti un’esperienza di gioco fluida e conveniente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: android - xstreaming
[XBOX X/S] XStreaming 2.1.1 : Il Client Open Source per lo Streaming Xbox (One, Series S/X) su Android e iOS
[XBOXONE] XStreaming 2.2.2 – Client Open Source per lo Streaming Xbox su Android e iOS
[ANDROID] XStreaming v2.2.3: Novità e Miglioramenti per lo Streaming Xbox
Rilasciato XStreaming v2.3.3: Il client open source definitivo per Xbox e xCloud su mobile e Android TV - X Vai su X