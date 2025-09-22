ANDROID XStreaming v2.34 | Novità e Miglioramenti per lo Streaming di Xbox e xCloud

Se sei un appassionato di gaming e ami giocare in streaming, probabilmente conosci già XStreaming, il client open source che ti permette di streammare i giochi dalla tua Xbox o tramite xCloud su dispositivi Android e iOS. Oggi parliamo della nuova versione v2.3.4, che introduce alcune correzioni e miglioramenti interessanti. Cosa è XStreaming?. XStreaming è un client mobile open source ispirato a Greenlight, progettato per lo streaming da console Xbox (One, Series SX) e dal servizio xCloud. Non è affiliato con Microsoft o Xbox, ma sfrutta le loro tecnologie per offrirti un’esperienza di gioco fluida e conveniente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net