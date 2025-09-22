Andrea in 4ª elementare ha bisogno dell’insegnante di sostegno | ma al 20 settembre non c’è ancora

La campanella della scuola è suonata già il 12 settembre scorso. Ma per alcuni bambini come Andrea non è così. Pubblichiamo la denuncia della mamma di Andrea che chiede perché ogni anno si deve sempre arrivare in ritardo all’assegnazione dellinsegnante di sostegno per gli alunni e le alunne che ne necessitano.  Sono la mamma di Andrea, un bambino di 10 anni con legge 104 art.3 comma 3. La sua diagnosi è complessa: è un bambino in carrozzina, con ritardo motorio da paralisi cerebrale infantile, deficit visivo e disabilità intellettiva grave. È una patologia plurima con necessità di insegnante di sostegno, assistenza educativa per l’autonomia personale, per la comunicazione e per le relazioni sociali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

