Dalla vittoria dell’argento ai Mondiali 2025 di atletica leggera è passato ormai qualche giorno, eppure Andrea Dallavalle non riesce ancora a credere di aver trovato un meraviglioso salto da 17,64 metri nella gara del triplo. Intervistato ai microfoni di Radio anch’io lo sport, l’azzurro ha detto: “Forse è la prima volta in vita mia che mi viene un salto di questa bellezza. Solitamente mi deconcentravo un po’ in gara, mi facevo trascinare dalle emozioni”. Poi ha aggiunto sulla gara e sullo sviluppo nella progressione dei salti: “Ho messo tutte le difficoltà dell’ultimo periodo e le ho girate a mio favore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Dallavalle torna sull’argento ai Mondiali di Tokyo: “Polemiche con Pichardo? Esultanza sopra le righe e con tanta adrenalina”