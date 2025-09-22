Andrea Crippa | In Italia troppo odio La sinistra rifiuta di isolare i violenti

Il leghista: «In Europa c'è un cordone sanitario contro le nostre idee. "Bella ciao" oggi è un inno di sopraffazione».

JUNIORES FEMMINILE Primo impegno ufficiale del campionato per le atlete allenate da Mister Andrea Crippa che domani affronteranno la Folgore Caratese per la 1a gara di Campionato. Il Match si disputerà sul campo di Verano Brianza alle ore 20,00, vi as - facebook.com Vai su Facebook

Spelgatti e Crippa caricano la base leghista: “Siamo squadra, non cercatori di poltrone”; Salvini dimissiona Piantedosi e si prende Musk; Salvini vuole il Viminale a tutti i costi: «Ma così farà cadere il governo».

Andrea Cavallari domani in Italia. Andrà in carcere a Roma - Arriva dunque l'estradizione per il fuggitivo, già condannato per la strage di Corinaldo ed evaso durante un permesso speciale accordato per ... Da rainews.it

Andrea Cavallari estradato, il 26enne torna in carcere in Italia: era scappato in Spagna dopo la laurea - Andrea Cavallari, condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo ed evaso dl carcere il 3 luglio scorso approfittando del permesso premio per la sua laurea, è stato estradato in Italia. Si legge su fanpage.it