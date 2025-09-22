Andrea Costa sfortunata Perde ai supplementari Gatto e Sanguinetti bene

JESI 81 ANDREA COSTA 77 GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 4, Piccone 17, Salvati ne, Maglietti 10, Bruno 3, Arrigoni 14, Palsson 18, Buscarini ne, Morino ne, Nicoli 11, Del Sole 4, Egbende ne. All. Ghizzinardi. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 17, Chessari 4, Tamani 4, Moffa 8, Filippini 4, Gozo ne, Raucci 7, Sanguinetti 17, Gatto 16, Zedda. All. Dalmonte. Arbitri: Grappasonno, Bernassola e Valletta. Note: parziali: 20-23; 40-33; 57-53; 70-70. Tiri da due: 1429; 1943. Tiri da tre: 1031; 1134. Tiri liberi: 2330; 66. Sconfitta in volata per l’Andrea Costa a Jesi. Al debutto stagionale i biancorossi escono sconfitti dopo un supplementare dopo una gara caparbia, ripresa nel terzo quarto e perduta solo nei minuti finali, con Gatto e Sanguinetti preziosissimi in un overtime che non ha girato in favore dell’Up. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

