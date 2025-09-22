Andrea Agnelli un patto per chiudere il caso e resta l’amore per la Juve

Il silenzio di Andrea Agnelli si rompe poche ore dopo la sentenza: parole misurate, intrise di responsabilità e di un legame viscerale con il club che ha guidato per oltre un decennio, e con la città che sente ancora profondamente sua. Un legame che non si spezza L’ex presidente sottolinea subito che il suo affetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Andrea Agnelli ha bisogno di liquidità e rivuole indietro entro dicembre i 5,7 milioni di euro che aveva prestato alla holding di famiglia Newco Roveri

Lo Juventus club Andrea Agnelli Brindisi si rifà il look: inaugurazione nuova sede

Andrea Camerana, chi è il nipote erede di Giorgio Armani, dalla moglie Alexia alla parentela con gli Agnelli al patrimonio

