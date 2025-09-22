Sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri le ricerche del turista russo 27enne, caduto nelle acque del Trasimeno venerdì pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, il giovane si trovava a bordo di un gommone, noleggiato a Passignano, insieme a due amici. A circa tre chilometri dalla riva, all’altezza di Castiglione del Lago, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua. Immediatamente è scattato l’allarme e sono state disposte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco con diverse unità di specialisti, compresi i sommozzatori arrivati sia da Ancona che da Firenze con attrezzature specifiche per lo scandaglio dei fondali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ancora senza esito le ricerche turista russo