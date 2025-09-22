Ancora senza esito le ricerche turista russo
Sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri le ricerche del turista russo 27enne, caduto nelle acque del Trasimeno venerdì pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, il giovane si trovava a bordo di un gommone, noleggiato a Passignano, insieme a due amici. A circa tre chilometri dalla riva, all’altezza di Castiglione del Lago, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua. Immediatamente è scattato l’allarme e sono state disposte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco con diverse unità di specialisti, compresi i sommozzatori arrivati sia da Ancona che da Firenze con attrezzature specifiche per lo scandaglio dei fondali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: esito - ricerche
Evasione Cavallari, diffuse foto-segnaletiche: nessun esito, le ricerche proseguono
Matthew Hall non si trova: ricerche senza esito in Valchiavenna
Bambino scomparso in mare a Cavallino, per ora ricerche senza esito
Ploaghe, senza esito le ricerche dell’anziano scomparso In campo vigili del fuoco con droni e unità cinofile ma di Gianni Pittui nessuna traccia - facebook.com Vai su Facebook
Sassari, ancora senza esito le ricerche di William Manca - X Vai su X
Ancora senza esito le ricerche turista russo; Dorio. Ancora senza esito le ricerche del turista tedesco disperso nel lago; Sono ancora senza esito le ricerche del turista disperso in alto lago: atteso il robot per scendere in profondità.
Fabrizio Spagnoli, ricerche ancora senza esito - Ricerche ancora senza esito di Fabrizio Spagnoli, il 32enne vice ispettore della Polizia di Stato scomparso sabato scorso. Scrive rainews.it
Ragazzino disperso alla Becca le ricerche ancora senza esito - Ormai non ci sono più speranze di trovare in vita Nassar Abdelrahman, il ragazzo egiziano di 16 anni disperso nelle acque alla confluenza tra Po e Ticino al ponte della Becca. Da laprovinciapavese.gelocal.it