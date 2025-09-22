Ancora senza esito le ricerche turista russo

Sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri le ricerche del turista russo 27enne, caduto nelle acque del Trasimeno venerdì pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, il giovane si trovava a bordo di un gommone, noleggiato a Passignano, insieme a due amici. A circa tre chilometri dalla riva, all’altezza di Castiglione del Lago, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua. Immediatamente è scattato l’allarme e sono state disposte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco con diverse unità di specialisti, compresi i sommozzatori arrivati sia da Ancona che da Firenze con attrezzature specifiche per lo scandaglio dei fondali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

