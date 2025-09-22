Ancora pioggia e temporali prorogata l’allerta meteo

FIRENZE – È in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. In particolare per il pomeriggio di oggi (22 settembre) si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali. Domani possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi (22 settembre) sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani (23 settembre) sul resto della regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it