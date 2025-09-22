Ancora campionesse del mondo
Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Tyra Grant (l’unica faccia nuova rispetto a quelle di trecento giorni fa), Tathiana Garbin. Ancora loro, sempre loro. In festa nel campo azzurro, come le giacchette che indossano e che Billie Jean King ha aiutato a infilare, sopra le felpe bianche dell’Italia. Un gesto di amore e servizio, quello dell’icona che dà il nome alla competizione, verso le atlete che portano avanti il progetto che lei e le altre hanno costruito oltre cinquant’anni fa. Progetto che ha reso il tennis lo sport femminile più importante, più pagato e più seguito al mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Campionesse del mondo! L’Italia del tennis femminile conquista la Billie Jean King Cup e scrive la storia. Grinta, cuore e talento: le nostre Azzurre ci portano sul tetto del mondo. #italia #sport #sportmotivation #woman #women #radio #news #radior10 - facebook.com Vai su Facebook
L'HANNO RIFATTO! CAMPIONESSE DEL MONDO!!! PER LA 6ª VOLTA! LA 2ª CONSECUTIVA!!! DOMINATE LE FAVORITE AMERICANE SENZA PERDERE NEANCHE UN SET! #PAOLINI E #COCCIARETTO SUPER, #ERRANI #BRON - X Vai su X
