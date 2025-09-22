Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Tyra Grant (l’unica faccia nuova rispetto a quelle di trecento giorni fa), Tathiana Garbin. Ancora loro, sempre loro. In festa nel campo azzurro, come le giacchette che indossano e che Billie Jean King ha aiutato a infilare, sopra le felpe bianche dell’Italia. Un gesto di amore e servizio, quello dell’icona che dà il nome alla competizione, verso le atlete che portano avanti il progetto che lei e le altre hanno costruito oltre cinquant’anni fa. Progetto che ha reso il tennis lo sport femminile più importante, più pagato e più seguito al mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Ancora campionesse del mondo