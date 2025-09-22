Ancona insalsa thriller | concluse nel capoluogo le riprese del film La tigre veste di rosso

ANCONA – Si sono concluse a Ancona le riprese del film thriller "La Tigre Veste Di Rosso", sequel del mediometraggio "La Tigre Veste Di Nero", che ha avuto un grande successo di visualizzazioni in rete e anche di critica. Questa volta, il regista Luca Pincini e lo scrittore Roberto Ricci (autore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

