Anche Malika Ayane alla partenza dell' edizione 2025 della ' Pink Ranning'

Ravennatoday.it | 22 set 2025

È stata presentata questa mattina, nella sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna, la quinta edizione della Pink RAnning, la corsa dedicata alle donne organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa odv. L’appuntamento, diventato negli anni un simbolo forte della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

