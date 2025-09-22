Anche Malika Ayane alla partenza dell' edizione 2025 della ' Pink Ranning'
È stata presentata questa mattina, nella sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna, la quinta edizione della Pink RAnning, la corsa dedicata alle donne organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa odv. L’appuntamento, diventato negli anni un simbolo forte della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: malika - ayane
Ciro Immobile e Malika Ayane scelgono la costa teatina: cena in famiglia a Francavilla e relax a Rocca San Giovanni
Mittelfest chiude col botto: in serata il concerto di Malika Ayane
Trentino, in 300 al lago di Valbiolo per live Malika Ayane nonostante la pioggia
Bravissime Mietta e Malika Ayane questa sera a Taranto, sul palco allestito dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Rotonda del Lungomare #Ta2026 - facebook.com Vai su Facebook
#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @malikayane by @boomerhill1968 il 18 settembre del 2012 Malika Ayane pubblica per la Sugar Music il lp Ricreazione disco che scala le classifiche sino al secondo posto - X Vai su X
Anche Malika Ayane alla partenza dell'edizione 2025 della 'Pink Ranning'; Torna la Pink Ranning: anche Malika Ayane correrà in Darsena contro la violenza sulle donne; Malika Ayane e Mietta per la grande serata dei XX Giochi del Mediterraneo.
Torna la Pink Ranning: anche Malika Ayane correrà in Darsena contro la violenza sulle donne - L'obiettivo per questa edizione della corsa promossa da Ravenna Runners Club e Linea Rosa è quello di superare i 3500 iscritti ... Scrive ravennaedintorni.it
A Ravenna torna la Pink RAnninig: anche Malika Ayane alla corsa contro la violenza sulle donne - È stata presentata questa mattina, nella sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna, la quinta edizione della Pink RAnning, la corsa dedicata ... Segnala corriereromagna.it