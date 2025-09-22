Anche Cesena celebra le ' Giornate europee del patrimonio' | ecco tutte le aperture in programma
Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate europee del patrimonio che per l’edizione 2025 hanno come tema ‘Architetture: l’arte di costruire’. Proposte dal Comune di Cesena, con il coordinamento del Ministero della cultura, nel corso delle due giornate i luoghi della cultura pubblici e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Rockin’1000 Week 2025: Cesena celebra 10 anni di musica con una settimana di eventi imperdibili
Dal 3 al 5 ottobre Cesena celebra il 25° Festival del Cibo di Strada Piazza Almerici e le vie del centro si trasformano in un percorso del gusto tra specialità italiane e piatti da tutto il mondo: tacos messicani, churrasco brasiliano, prelibatezze greche e indiane. - facebook.com Vai su Facebook
Con tutto il rispetto per una regione di tutto rispetto ma esattamente perché si celebra l’Abruzzo in prima serata (con trasmissione radio in tutto il mondo)? Peraltro con una conduttrice di Cesena… #LaNottedeiSerpenti - X Vai su X
Cesena, visite gratuite per le Giornate europee del patrimonio - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Gep, Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) che per l’edizione 2025 hanno come tema ‘Architetture: l’arte di costruire’. Scrive corrierecesenate.it
Giornate europee del patrimonio: architettura e ambiente umano. Berset (CdE): “Molto più che pietre, specchio delle nostre società” - Il Consiglio d’Europa annuncia l’apertura della stagione di eventi delle Giornate europee del patrimonio (Ehd) 2025, con il tema: “Patrimonio architettonico: finestre sul passato, porte sul futuro”. Segnala agensir.it