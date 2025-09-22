Anas e Polizia di Stato insieme per promuovere la donazione di sangue

ROMA - Un'occasione per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue. Anas è scesa in campo oggi al fianco dell'Associazione "Donatorinati della Polizia di Stato" per un'iniziativa dedicata alla raccolta di sangue a Roma, in Piazza del Viminale. L'attività è partita nella mattinata

