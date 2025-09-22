Milano, 23 settembre 2025 – Un mucchio di rifiuti brucia ancora al centro della strada. Attorno ci sono bici, pezzi di fioriere, mattonelle, cestoni dei rifiuti ammaccati. Ecco i resti della guerriglia urbana che per tre ore e mezza ha tenuto in scacco l’area che ruota attorno alla Stazione Centrale, costringendo le forze dell’ordine a una logorante guerra di posizione per evitare che i devastatori si prendessero quello che volevano sin dall’inizio: lo scalo ferroviario più importante della città, come accaduto a Torino e Napoli. La manifestazione pro Plaestina a Milano degenera in violenza alla Stazione centrale, 22 settembre 2025, ANSADAVIDE CANELLA The pro-Plaestina demonstration in Milan degenerates into violence at the Central Station, September 22, 2025, ANSADAVIDE CANELLA Aggressori in gran parte sconosciuti a chi aggiorna quotidianamente la mappa della galassia antagonista: volti senza nome, almeno quelli che si mostrano senza una kefiah o una maglietta arrotolata sul viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anarchici, giovani slegati dai movimenti, italiani di seconda generazione: chi sono i violenti che hanno rovinato l’evento pro-Gaza