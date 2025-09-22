Analizziamo il colpo più strano o brutto delle WSOP 2025

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trionfo di Michael Mizrachi è stato perentorio. Il giocatore americano ha dominato l'ultimo tavolo del torneo più importante del mondo. A far discutere, e molto, è stato però il colpo giocato da Braxton Dunaway proprio contro il futuro campione? Si può fare call con quelle carte? Analizziamo per bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

