Amoruso scommette sulla Juve | Contro il Verona è arrivata una battuta d’arresto ma quest’anno… Il suo pronostico sui bianconeri

Amoruso, ha parlato così dopo Verona Juve: il pareggio è solo una battuta d’arresto, i bianconeri si contenderanno il titolo con Napoli e Inter. Una frenata che non cambia i piani né ridimensiona le ambizioni. Parola di Nicola Amoruso. L’ex bomber bianconero, a margine del Sanremo Padel Tour, ha fatto il punto sul momento della Juve dopo il pareggio per 1-1 in casa del Verona. Per l’ex attaccante, si è trattato di un passo falso comprensibile e non preoccupante: la squadra di Igor Tudor ha tutte le carte in regola per essere protagonista su tutti i fronti. Amoruso Juve: tra campionato e Champions, gli obiettivi sono chiari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amoruso scommette sulla Juve: «Contro il Verona è arrivata una battuta d’arresto, ma quest’anno…». Il suo pronostico sui bianconeri

