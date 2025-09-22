Amoruso scommette sulla Juve | Contro il Verona è arrivata una battuta d’arresto ma quest’anno… Il suo pronostico sui bianconeri

Amoruso, ha parlato così dopo Verona Juve: il pareggio è solo una battuta d’arresto, i bianconeri si contenderanno il titolo con Napoli e Inter. Una frenata che non cambia i piani né ridimensiona le ambizioni. Parola di  Nicola Amoruso. L’ex bomber bianconero, a margine del  Sanremo Padel Tour, ha fatto il punto sul momento della  Juve  dopo il pareggio per 1-1 in casa del Verona. Per l’ex attaccante, si è trattato di un passo falso comprensibile e non preoccupante: la squadra di  Igor Tudor  ha tutte le carte in regola per essere protagonista su tutti i fronti. Amoruso Juve: tra campionato e Champions, gli obiettivi sono chiari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

