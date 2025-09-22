Amore contro odio Meloni e il messaggio del popolo di Kirk | VIDEO
Charlie Kirk “continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su X all'indomani del funerale dell'attivista politico statunitense e fondatore di Turning Point Usa assassinato durante un comizio in un campus nello Utah mercoledì 10 settembre. Il post della premier In allegato al post c'è il video della cerimonia funebre, che si è svolta domenica 21 settembre all'interno dello State Ferm Stadium di Glendale, in Arizona. “Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: - si legge ancora nel post - le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
