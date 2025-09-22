amici senza cri e antonia ufficializzano la relazione con un dolce bacio

La nuova edizione di Amici avrà inizio tra qualche settimana, ma i protagonisti della scorsa stagione del celebre talent continuano a far parlare. Due ex allieve della scuola, Antonia Nocca e Senza Cri, hanno infatti da poco ufficializzato la loro relazione sui social. Con somma gioia dei fan. Il bacio di Antonia e Senza Cri. Le voci di una possibile relazione tra Antonia e Senza Cri, entrambe protagoniste della scorsa edizione di Amici, si rincorrevano da mesi, ma le dirette interessate non si erano mai sbilanciate. La conferma che i fan attendevano da tempo è arrivata solo qualche ora fa: con il romantico scatto di un bacio pubblicato tra le Instagram Stories della 19enne napoletana, le due hanno finalmente ufficializzato la storia d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

