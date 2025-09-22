Amici 25 ritorna su Canale 5 | svelata la data ufficiale e i possibili concorrenti

Svelata la data di inizio ufficiale del talent show di Maria De Filippi. In arrivo le prime registrazioni i nomi dei possibili concorrenti (alcuni già conosciuti) . Il countdown è finito. Dopo settimane di attesa, voci di corridoio e gossip sul web, la produzione di Amici ha finalmente rotto il silenzio. Con un teaser andato in onda nelle ultime ore, è arrivata la conferma ufficiale: la venticinquesima edizione del talent show più amato della TV italiana prenderà il via domenica 28 settembre, sempre su Canale 5, alle ore 14. L’annuncio ha subito riacceso l’entusiasmo del pubblico, che da giorni attendeva di conoscere la data d’inizio. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Amici 25 ritorna su Canale 5: svelata la data ufficiale e i possibili concorrenti

