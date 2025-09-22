Amianto deteriorato in città a Udine

Segnalo in Via Valeggio 36 un capannone con lastre di amianto a copertura degradate e con svariate componenti rotte. Presentano un rischio di diffusione di fibre nocive nell'aria. Il rischio per la salute nella zona è elevato.Jacopo Fontana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

amianto deteriorato citt224 udineEternit deteriorato in pieno centro a Udine - Segnalo in Via Valeggio 36 un capannone con lastre di amianto a copertura degradate e con svariate componenti rotte. Si legge su udinetoday.it

