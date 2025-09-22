Amazon a processo | il colosso dell’e-commerce accusato di iscrizioni ingannevoli a Prime
AGI - Il colosso dell’e-commerce Amazon andrà a processo lunedì in un tribunale federale di Seattle, in una causa intentata dal governo degli Stati Uniti che potrebbe avere forti ripercussioni sul futuro delle pratiche di sottoscrizione online. Al centro della disputa legale, la presunta iscrizione forzata di milioni di utenti al servizio di abbonamento Amazon Prime e l’estrema difficoltà di disiscriversi, attraverso quello che la Federal Trade Commission (FTC) definisce un sistema “labirintico”. La causa, presentata nel giugno 2023, accusa Amazon di aver intenzionalmente utilizzato cosiddetti dark patterns, ovvero schemi di design ingannevoli, per convincere gli utenti a iscriversi inconsapevolmente a Prime. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: amazon - processo
Il problema degli Stati Uniti non è Donald Trump, ma ciò che ha reso possibile Trump. La sua figura è il sintomo visibile di un processo che da anni mina la democrazia americana: la progressiva trasformazione in un’oligocrazia. Dopo la sentenza Citizens Unit - facebook.com Vai su Facebook
FTC vs Amazon: via libera al processo antitrust - Via libera del giudice al processo antitrust nato dalla denuncia presentata dalla FTC contro Amazon per abuso di posizione dominante negli Stati Uniti. punto-informatico.it scrive