Amadeus prosegue la sua avventura sul Nove tra l’access con The Cage e in prima serata dove sta preparando le nuove puntate de La Corrida. Nel frattempo lo rivedremo su Canale 5. Nella scorsa stagione il conduttore ha ricoperto il ruolo di giudice del serale di Amici, confermando il suo grande fiuto nel canto come si è visto nei cinque memorabili Festival di Sanremo di cui è stato protagonista come direttore artistico e presentatore. Ora torna per una sera a Mediaset dove ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1988 su Italia 1: i grandi successi di DeeJay Television, gli anni d’oro del Festivalbar. 🔗 Leggi su Bubinoblog

AMADEUS TORNA PER UNA SERA SU CANALE 5 MA SPERIAMO DI RIVEDERLO PIÙ SPESSO