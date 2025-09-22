AMADEUS TORNA PER UNA SERA SU CANALE 5 MA SPERIAMO DI RIVEDERLO PIÙ SPESSO

Amadeus prosegue la sua avventura sul Nove tra l’access con The Cage e in prima serata dove sta preparando le nuove puntate de La Corrida. Nel frattempo lo rivedremo su Canale 5. Nella scorsa stagione il conduttore ha ricoperto il ruolo di giudice del serale di Amici, confermando il suo grande fiuto nel canto come si è visto nei cinque memorabili Festival di Sanremo di cui è stato protagonista come direttore artistico e presentatore. Ora torna per una sera a Mediaset dove ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1988 su Italia 1: i grandi successi di DeeJay Television, gli anni d’oro del Festivalbar. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMADEUS TORNA PER UNA SERA SU CANALE 5 MA SPERIAMO DI RIVEDERLO PIÙ SPESSO

In questa notizia si parla di: amadeus - torna

Carlotta Mantovan torna in tv, “la vedova di Fabrizio Frizzi al posto della moglie di Amadeus”

AMADEUS TORNA IN RAI: c’è di mezzo lo zampino di Fiorello!

Pier Silvio Berlusconi senza freni: torna a parlare di Barbara d’Urso, stoccate ad Affari tuoi e Amadeus

BOOM! Amadeus torna su Canale 5: sarà ospite della prima puntata di #ThisIsMe nella serata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini @_DAGOSPIA_ #AscoltiTv - X Vai su X

Torna il TG dei NONNI! I nonni affrontano le tematiche più calde del momento e vi propongono una speciale edizione di AFFARI TUOI con tanto di pacchi, pacchiste, dottore, offerte... Toccherà proprio ad Amadeus fare una scelta.. Voi cosa scegliereste al - facebook.com Vai su Facebook

Ecco “Like a star”, Amadeus torna dal 14 maggio sul Nove; Amadeus, Like a Star è il suo nuovo programma tv su Nove: anticipazioni; Stasera in tv (20 luglio): la strana rinascita di Amadeus, Enrico Papi chiude Sarabanda (e poi cambia canale).

Amadeus, perché ha accettato l’invito di Mediaset: cosa bolle in pentola - Amadeus è pronto a tornare su Canale 5 con un’ospitata che ha già acceso l’attenzione del pubblico televisivo. Lo riporta donnaglamour.it

Amadeus torna a Mediaset! Svelato dove lo rivedremo in TV - Ma non sarà solo: accanto ad Amadeus, in quello che si preannuncia un omaggio ricco di sorprese, ci sarà anche Marco Columbro, storico partner televisivo della Cuccarini. Segnala novella2000.it