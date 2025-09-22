Amadeus torna a Mediaset | ecco dove lo vedremo presto

News tv. A pochi passi dall’autunno televisivo, Amadeus sembra pronto a rimescolare le carte: non un addio, ma un ritorno, con sorpresa. Non soltanto l’eco di un possibile nuovo Sanremo, ma anche il rientro (udite, udite) a Mediaset: due mosse che alimentano il dibattito attorno a un personaggio che, dopo l’addio alla Rai, continua a essere uno dei volti più chiacchierati e influenti della TV italiana. Leggi anche: ”Ballando con le stelle”, non era mai successo prima: la decisione della Rai spiazza Leggi anche: Rai, arriva lo stop per “La Vita in Diretta”: palinsesto stravolto, cosa sta succedendo L’addio di Amadeus alla Rai, la fine di un’era. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amadeus torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo presto

In questa notizia si parla di: amadeus - torna

Carlotta Mantovan torna in tv, “la vedova di Fabrizio Frizzi al posto della moglie di Amadeus”

AMADEUS TORNA IN RAI: c’è di mezzo lo zampino di Fiorello!

Pier Silvio Berlusconi senza freni: torna a parlare di Barbara d’Urso, stoccate ad Affari tuoi e Amadeus

BOOM! Amadeus torna su Canale 5: sarà ospite della prima puntata di #ThisIsMe nella serata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini @_DAGOSPIA_ #AscoltiTv - X Vai su X

Torna il TG dei NONNI! I nonni affrontano le tematiche più calde del momento e vi propongono una speciale edizione di AFFARI TUOI con tanto di pacchi, pacchiste, dottore, offerte... Toccherà proprio ad Amadeus fare una scelta.. Voi cosa scegliereste al - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus dopo Amici torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo nella nuova stagione; Amadeus tra Rai e Mediaset, scatta l’asta: la mossa del Nove e il ruolo di Giovanna Civitillo; Mediaset sfida la Rai e Sanremo 2025 con la contro-programmazione: cosa andrà in onda durante il Festival.

Amadeus dopo Amici torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo nella nuova stagione - Il conduttore, giudice di Amici nella scorsa stagione del talent show, torna a Mediaset: ecco quale sarà il suo ruolo e quando lo vedremo. Scrive movieplayer.it

Amadeus, perché ha accettato l’invito di Mediaset: cosa bolle in pentola - Amadeus è pronto a tornare su Canale 5 con un’ospitata che ha già acceso l’attenzione del pubblico televisivo. Come scrive donnaglamour.it