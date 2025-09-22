Il conduttore, giudice di Amici nella scorsa stagione del talent show, torna a Mediaset: ecco quale sarà il suo ruolo e quando lo vedremo. Mediaset è già al lavoro sulla seconda stagione di This Is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin che, nella sua prima edizione, aveva messo al centro i protagonisti storici di Amici. L'attenzione della nuova programmazione si sposterà su figure iconiche della televisione, della musica e dello sport italiano. Nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini ci sarà Amadeus, ecco cosa sappiamo. This Is Me 2: Amadeus protagonista della puntata dedicata a Cuccarini Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, tra i grandi ospiti della nuova edizione ci sarà anche Amadeus. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amadeus dopo Amici torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo nella nuova stagione