Alzheimer i videogame possono proteggere il cervello degli anziani

22 set 2025

Una ricerca svizzera dimostra che 3 mesi di videogiochi aumentano il volume dell'ippocampo negli over 70.

Cosa sono gli 'exergames', i videogiochi che aiutano a contrastare l'Alzheimer; Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia.

Exergame contro l'Alzheimer: allenarsi con questo tipo di videogame rallenta i sintomi della malattia - Una ricerca dimostra che i giochi con esercizio fisico, da svolgere con il visore e una pedana sensibile al carico dei piedi, migliorano memoria e capacità cognitive.

