Alzheimer i videogame possono proteggere il cervello degli anziani
Una ricerca svizzera dimostra che 3 mesi di videogiochi aumentano il volume dell'ippocampo negli over 70.
Exergame contro l'Alzheimer: allenarsi con questo tipo di videogame rallenta i sintomi della malattia - Una ricerca dimostra che i giochi con esercizio fisico, da svolgere con il visore e una pedana sensibile al carico dei piedi, migliorano memoria e capacità cognitive.