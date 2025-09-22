Arezzo, 20 settembre 2025 – La solitudine di famiglie e caregiver rappresenta la vera emergenza collegata all’Alzheimer. Questa consapevolezza è stata ribadita nel corso del convegno dal tema “Alzheimer: vietato abbandonare le famiglie” che ha riunito le esperienze di professionisti sanitari, istituzioni e associazioni per approfondire le problematiche e le sfide collegate a una patologia sempre più diffusa e impattante anche sul territorio aretino. La serata di studio è stata organizzata da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, e ha visto la partecipazione di decine di cittadini di diverse età che hanno affollato la Sala Rosa del Comune di Arezzo e che hanno contribuito al dibattito per far emergere le principali criticità collegate alla gestione quotidiana dell’Alzheimer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alzheimer: da Arezzo la richiesta di nuove politiche di sostegno alle famiglie