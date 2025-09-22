Alzheimer arriva uno smart body contro lo smarrimento

Il 21 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, un’occasione per riflettere sull’impatto sociale di una patologia che in Italia coinvolge oltre un milione di persone e circa tre milioni di famiglie e caregiver. È anche il momento per fare il punto sui progressi della ricerca. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alzheimer - arriva

Arriva 'La bella di Cesena', il percorso lungo il fiume Savio a sostegno della Fondazione Maratona Alzheimer

Discesa Libera: la commedia sull’Alzheimer di Sandro Torella arriva al cinema dal 9 settembre

Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer arriva il progetto Mi-Ricordo che porta la terapia direttamente a casa dei pazienti, migliorando l’aderenza e la memoria - X Vai su X

21 settembre – Giornata Mondiale dell’Alzheimer L’Alzheimer arriva piano, quasi in sordina. All’inizio sembra una distrazione, un vuoto di memoria passeggero. Poi diventa un velo che isola chi ne è colpito, rendendo più duro quel senso di solitudine. - facebook.com Vai su Facebook

Alzheimer, arriva uno smart body contro lo smarrimento; Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi; Giornata Mondiale Alzheimer, emergenza disorientamento: uno Smart Body può aiutare.

Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi - Dall’Università Cattolica di Milano un dispositivo innovativo, finanziato da Airalzh, in grado di rilevare i segnali di disorientamento e riportare i pazienti a casa grazie a sensori e GPS ... Scrive vanityfair.it

Alzheimer: testato uno smart body che riporta a casa il paziente che si è perso - Alzheimer: testato uno smart body indossabile che riconosce i segnali del disorientamento e può riportare a casa il paziente che si è perso ... Come scrive ok-salute.it