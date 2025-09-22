I cosiddetti ProPal, che sono più che altro “RompiPal”, stanno riempendo l'Italia di violenza, hanno messo a ferro e fuoco la stazione di Milano, hanno bloccato la città di Roma. Ma questa protesta è la grande bugia della sinistra di oggi, serve solo a destabilizzare e a spaventare il Paese: hanno deciso che per aiutare i bambini di Gaza devono distruggere pezzi del nostro Paese, bloccare i treni, bloccare le auto, bloccare il traffico e fare danni. Tutto questo va avanti per il silenzio della sinistra. L'analisi del direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro che ProPal... I “RompiPal” alla faccia dei bambini di Gaza scatenano la guerriglia in Italia | GUARDA