Alto Calore vertice tra Sindaci prima dell’Assemblea dei soci

Tempo di lettura: < 1 minuto I sindaci i cui comuni sono serviti da Alto Calore Servizi si incontreranno venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso la Casa municipale di Pietradefusi – frazione Dentecane, in piazza Dante Troisi – per definire una linea comune in vista dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 30 settembre. L’incontro nasce dall’esigenza di fare chiarezza, dopo i messaggi fuorvianti diffusi in questi giorni, e dalla volontà di rivendicare con forza il ruolo e la responsabilità dei Comuni, che in questi anni hanno sostenuto con impegno e sacrificio un percorso complesso, spesso al limite dell’insostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alto Calore, vertice tra Sindaci prima dell’Assemblea dei soci

